A.S. Giana Erminio comunica che, a seguito dei test rapidi e dei successivi molecolari eseguiti in vista della ripresa degli allenamenti dopo le feste natalizie, sono risultate 9 positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I positivi, asintomatici o con lievi sintomi da raffreddamento, sono stati posti in isolamento come da vigente normativa sanitaria.