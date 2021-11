Forte presa di posizione da parte della Giana Erminio: "Insulti e minacce non rientrano nel campo della libertà di opinione"

Nella giornata di oggi è stata pubblicata una forte presa di posizione da parte della Giana Erminio sui propri canali social.

Qui di seguito il testo integralmente riportato:

"Volevamo avvisare i nostri affezionati follower che su questa pagina si può commentare, criticare ed esprimere la propria opinione liberamente. Liberamente non significa impunemente, buona educazione e rispetto sono alla base di ogni civile interazione.

Non è mai stato bloccato e mai lo sarà chi non condivide le scelte societarie, ma insulti e minacce non rientrano nel campo della libertà di opinione, semmai in quello della mancanza di educazione e di capacità di confronto civile. E la società su questo non intende soprassedere.

Non pensavamo fosse necessario specificarlo, ma per chi ne avesse bisogno trovate le policy a questo riguardo nella sezione Informazioni di questa pagina."