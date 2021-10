Serie C Girone A. La Giana Erminio cade in casa contro il Legnago Salus, il match termina 0 a 1

Nella 7° giornata del campionato di Serie C, la Giana Erminio ha ospitato il Legnago Salus in un match del tutto inedito.

La prima vera chance della gara è per Lazarevic, il giocatore raccoglie un assist di Sgarbi e prova un rasoterra insidioso che termina fuori dallo specchio della porta.

Minuto 23, ospiti in vantaggio con Buric che scambia con il solito Lazarevic e insacca alle spalle di Zanellati che non può fare niente per impedire la rete avversaria.

La partita resta molto equilibrata e senza squilli particolari fino a quando la Giana prova a reagire senza successo con Vono al 43’ che spara alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo ci sono molti cambi dovuti alla fatica dei primi 45 minuti ma nessuna delle due compagini riesce a incidere. Ci provano i padroni di casa al 71’ con una mischia dentro l’area con il pallone che non entra per un soffio.

Succede poco altro se non un tiro di Ricciardi che prova a spaventare i veneti che resistono e portano a casa il primo successo stagionale.

Le formazioni del match:

Giana Erminio: Zanellati, Pirola, Bonalumi, Magli, Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono, Tremolada, D’Ausilio.

Allenatore: Oscar Brevi

Legnago Salus: Enzo, Ricciardi, Antonelli, Ambrosini, Bondioli, Lazarevic, Yabre, Sgarbi, Milani, Pitzalis, Buric.

Allenatore: Giovanni Colella