Serie C Girone A. La Giana Erminio va in vantaggio ma si fa rimontare dal Padova

La Giana ha ospitato il Padova per la 17ª giornata di campionato e ha messo in campo un’ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo, portando a casa un buon pareggio contro una delle squadre candidate alla promozione.

Modulo speculare tra le due formazioni oggi in campo e mister Contini schiera Zanellati tra i pali, difesa a 4 con Pirola, Bonalumi, Magli e Caferri; a centrocampo trovano spazio Cazzola, Acella e Pinto, mentre l’attacco è affidato ad Alessandro Corti, affiancato da Tremolada e Messaggi.

Si parte e dopo qualche minuto di gioco prevalentemente a centrocampo, all’8’ è la Giana che si fa vedere in avanti con una manovra avvolgente che termina con la conclusione dal limite di Pinto, che viene bloccata da Donnarumma. Al 12’ calcio d’angolo per la Giana, il primo della gara, dopo una deviazione in extremis di un tiro cross di Pirola. Al 14’ stesso copione e secondo angolo per la Giana, neutralizzato da un fallo in attacco.

Al 17’ Acella fa tutto da solo, parte da centrocampo e resiste agli attacchi di tre avversari e in corsa conclude di potenza verso la porta, fuori di poco. Al 19’ Tremolada lanciato in avanti si scontra con Monaco, il rimpallo finisce tra le mani di Donnarumma. Al 20’ punizione centrale per il Padova dai 30 metri: Ronaldo calcia direttamente verso la porta, ma di poco non inquadra lo specchio. Al 23’ punizione per la Giana dalla sinistra, Caferri calcia in area, ma Donnarumma in uscita sul secondo palo salta e blocca la palla.

Al 26’ mister Pavanel è costretto al primo cambio: dentro Vasic al posto dell’infortunato Busellato. Al 30’ gol della Giana! Tremolada percorre palla a terra tutta la fascia sinistra e al limite dell’area passa all’accorrente Acella, che tutto solo insacca il suo primo gol in maglia biancazzurra, il primo tra i professionisti. La Giana gestisce la gara sino al termine della frazione di gioco, che si conclude senza correre grossi pericoli dalle parti di Zanellati.

Dopo l’intervallo mister Pavanel inserisce Cissè al posto di Jelenic. Si riparte e all’11’ c’è un altro cambio tra le fila degli ospiti, che sostituiscono Ronaldo con Terrani. Al 12’ occasione per il Padova con Chiricò, che aggancia un suggerimento di Cissè e conclude sull’esterno della rete.

Al 14’ primo cambio per mister Contini, che inserisce Ferrari al posto di Acella. Al 16’ angolo per la Giana: Messaggi dalla bandierina calcia in area, un difensore innalza a torre e nella mischia Donnarumma salta più in alto di tutti, afferrando il pallone. Al 18’ Vasic raccoglie un passaggio di Cissè e conclude sopra la traversa: angolo per il Padova, che sul cross trova Della Latta di testa a svettare più in alto di tutti e a battere Zanellati per il gol del pareggio.

Al 21’ doppio cambio per la Giana: Carminati per Messaggi e Perna per A. Corti. Al 26’ punizione per il Padova dai 28 metri: Chiricò conclude fuori di poco. Al 29’ Ceravolo riceve palla da dietro e da centro area si gira e conclude, ma Zanellati è reattivo e blocca a terra. Al 34’ doppio cambio per la Giana: dentro Palazzolo e D’ausilio per Pinto e Tremolada. Al 38’ cambio anche per il Padova: fuori Chiricò per Bifulco e fuori anche Ceravolo per Nicastro.

Al 40’ Germano dal limite prova la botta potente, ma Zanellati c’è. Negli ultimi minuti è assedio del Padova in area biancazzurra, ma la Giana chiude ogni spazio. Al 48’ angolo per il Padova e Zanellati salva sotto la traversa, con un vero miracolo, la conclusione di Ajeti che avrebbe portato il Padova alla vittoria.

GIANA ERMINIO-PADOVA 1-1

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Pirola, Bonalumi, Magli, Caferri, Cazzola, Acella (Ferrari 14’ st), Pinto (Palazzolo 34’ st), Tremolada (D’Ausilio 34’ st), A. Corti. (Perna 21’ st), Messaggi (Carminati 21’ st). A disp: Avogadri, Casagrande, Piazza, Gulinelli. Allenatore: Matteo Contini.

Padova (4-3-3): Donnarumma, Germano, Ajeti, Monaco, Gasbarro, Busellato (Vasic 26’ pt), Ronaldo (Terrani 11’ st), Della Latta, Chiricò (Bifulco 38’ st), Ceravolo (Nicastro 38’ st), Jelenic (Cissé 1’ st). A disp: Vannucchi, Fortin, Santini, Biasci, Andelkovic, Settembrini, Cabianca. Allenatore: Massimo Pavanel.