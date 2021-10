Un mister Brevi perplesso per le decisioni arbitrali ma che guarda già alla prossima gara:

Sconfitta amara al Silvio Piola di Vercelli: la Giana , dopo essere passata in vantaggio, con una sfortunata autorete e un rigore regala i tre punti ai padroni di casa.

Dubbio il rigore fischiato per il contatto in area fra Cazzola e Rizzo al primo minuto della ripresa

