Serie C

Serie C Girone A

La Giana Erminio esce sconfitta dal match valido per la 16° giornata del campionato di Serie C Girone A in casa del Seregno.

La partita termina 2 a 0 per i brianzoli, grazie alle reti di Cernigoi 5’ st e Cocco 8’ st.

Gli highlights del match girati dalla stessa società lombarda: