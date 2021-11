Serie C Girone A. La Giana Erminio esce sconfitta dalla trasferta di Seregno

Trasferta inedita sul campo del Seregno per la Giana Erminio, lo Stadio Ferruccio rinnovato dopo il ritorno tra i professionisti della squadra brianzola, che per la 16ª giornata di campionato batte meritatamente la Giana, lasciandola da sola in fondo alla classifica.

Primo tempo 0-0

Per la trasferta sul campo del Seregno, la prima di Contini sulla panchina della Giana, dopo due gare consecutive in casa, il mister ripropone il modulo 4-3-3 visto nelle ultime due partite, con Zanellati fra i pali e difesa composta da Perico, al rientro da titolare dopo l’infortunio, Bonalumi, Magli e Colombini; Cazzola, Ferrari e Palazzolo a centrocampo, mentre in attacco alla punta centrale Perna si contrappongono Tremolada a destra e Vono a sinistra. Si parte e al 5’ ci prova Cernigoi, agganciando un cross di Invernizzi dalla sinistra, a stoppare e concludere in mezza rovesciata, ma non aggancia bene e il suo tiro sporco è bloccato da Zanellati. All’8’ punizione centrale per il Seregno dai 25 metri: Cocco calcia bene direttamente in porta, ma Zanellati in tuffo allontana coi pugni.

Al 9’ cross di Cernigoi e Vitale in scivolata prova la conclusione, ma non inquadra lo specchio. Al 12’ primo angolo del match in favore della Giana: nulla di fatto. Al 17’ primo angolo anche per il Seregno, che anche in questo caso non porta a nulla. Al 18’ Cocco aggancia una palla vagante in area e prova la conclusione di prima ad incrociare, ma non inquadra lo specchio.

Al 24’ punizione per il Seregno dai 25 metri: Cocco sbatte sulla barriera, Vitale riaggancia e conclude con un rasoterra, ma Zanellati c’è. Al 28’ Cernigoi riceve palla da Jimenez e conclude da buona posizione, alto sulla traversa. Al 33’ cross di Sinclair dalla destra e Borghese si inserisce e aggancia sul primo palo, ma non riesce ad indirizzare bene e Zanellati blocca a terra. Nessun’altra azione da segnalare da ambo le parti sino al termine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo 2-0

Al rientro in campo, stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 5’ il Seregno passa in vantaggio con Cernigoi, abile ad agganciare un pallone perso da Jimenez accerchiato dalla difesa biancazzurra e a girare in rete battendo Zanellati. Non passano che 3’ e i padroni di casa raddoppiano con Cocco, che aggancia un traversone dalla sinistra di Jimenez e al volo insacca. Al 9’ fuori Ferrari per Pinto e fuori anche Vono per D’Ausilio.

Al 13’ altro cambio per la Giana: fuori Perico per Caferri. Al 17’ primo cambio per il Seregno: fuori Galeotafiore e dentro Solcia. Al 22’ fuori Cocco per l’ex Cortesi e fuori anche St Clair per Gemignani. Al 27’ la Giana si fa vedere in avanti con D’Ausilio che sulla linea di fondo recupera un pallone e lo passa a Colombini, che gira a Caferri sulla destra, il quale con un tiro cross sorvola la traversa.

Al 31’ terzo slot di cambi per il Seregno: esce Mandorlini ed entra Rossi. Al 34’ ultimi cambi anche per la Giana: fuori Perna per N. Corti e fuori anche Palazzolo per Messaggi. Al 46’ generosissimo secondo giallo a Colombini, che lascia anzitempo il campo per un fallo a centrocampo.

SEREGNO-GIANA ERMINIO 2-0

Seregno (3-5-2): Fumagalli, Galeotafiore (Solcia 17’ st), Borghese, Zoia, St Clair (Gemignani 22’ st), Vitale, Mandorlini (Rossi 31’ st), Jimenez, Invernizzi, Cernigoi, Cocco (Cortesi 22’ st). A disp: Lupu, R. Marino, Ronci, Alba, Scoagnamiglio, Finetti, F. Marino, D’Andrea. Allenatore: Alberto Mariani.

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Perico (Caferri 13’ st), Bonalumi, Magli, Colombini, Cazzola, Ferrari (Pinto 9’ st), Palazzolo (Messaggi 34’ st), Tremolada, Perna (N. Corti 34’ st), Vono (D’Ausilio 9’ st). A disp: Avogadri, Casagrande, Piazza, Gulinelli, Pirola. Allenatore: Matteo Contini

Direttore di gara: Mario Saia di Palermo. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Andrea Cravotta di Città di Castello. Quarto Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce

Marcatori: Cernigoi 5’ st, Cocco 8’ st

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Angoli: 5-2

Ammoniti: Bonalumi 20’ pt, Mandorlini 42’ pt, Colombini 12’ e 46 st

Espulsi: Colombini 46’ st