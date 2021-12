Serie C Girone A. La Giana Erminio cade Nereo Rocco di Trieste

Trasferta al Nereo Rocco di Trieste per la 18ª giornata di campionato, dove la Giana cede alla Triestina per 2-1.

Per la trasferta sul campo della Triestina mister Contini conferma il 4-3-3 con Zanellati tra i pali, Caferri a destra e Colombini a sinistra, con Bonalumi e Magli al centro; a centrocampo il trio Cazzola, Acella e Pinto, mentre in attacco Messaggi a destra, A. Corti in mezzo e Tremolada a sinistra.

Si parte e al 2’ punizione per la Giana e primo giallo della gara a Volta, che ferma fallosamente la ripartenza di Tremolada. Al 6’ Messaggi sfugge sulla destra e crossa per Tremolada, ma la palla è lunga e sfila sul fondo. Al 7’ punizione sulla trequarti per la Giana: Colombini crossa sul secondo palo, dove Offredi svetta più in alto di tutti e blocca la palla.

Al 10’ primo angolo del match per i padroni di casa: palla in area, respinta da A. Corti e agganciata da Volta, che tenta la rovesciata, ma non inquadra lo specchio.

Al 15’ punizione per la Triestina dalla sinistra: Sarno calcia in area dove Ligi prova la girata di testa, palla a lato. Al 17’ primo angolo anche per la Giana: Messaggi dalla bandierina appoggia a Pinto che crossa in area, dove ancora una volta è Offredi ad avere la meglio.

Al 23’ gran parata di Zanellati sul diagonale di Gomez, palla in angolo: sul cross che arriva in area, svetta Ligi che di testa manda all’angolino, portando in vantaggio i padroni di casa. Al 27’ raddoppio della Triestina: Rapisarda sulla destra dribbla Tremolada e con un cross teso pesca Gomez, che insacca sul primo palo. Al 39’ ci prova Giorno dal limite, ma calcia altissimo.

Al rientro in campo, mister Bucchi inserisce Natalucci per Rapisarda, mentre mister Contini inserisce Ferrari per Pinto e Cazzola per Palazzolo. Si riparte e al 2’ punizione dai 20 metri per la Triestina: Sarno calcia direttamente in porta, ma Zanellati in tuffo respinge.

Al 12’ cambio per la Giana: dentro Perna per Acella. Al 16’ Natalucci tutto solo dribbla gli avversari e si presenta alla conclusione dal limite, debole e Zanellati blocca senza problemi. Al 17’ sul fronte opposto ci prova Colombini dalla sinistra, ma la sua conclusione sorvola la porta e si spegne sul fondo. Al 19’ punizione dal limite della lunetta per la Triestina: Sarno sbatte sulla barriera, la recupera e calcia in tribuna.

Al 21’ angolo per la Triestina, cross in area e Gomez di testa spizza sorvolando di pochissimo la traversa. Al 28’ dentro Magri per Colombini tra le fila della Giana. Al 30’ cambio per la Triestina: fuori Giorno per Rolim de Genova. Al 33’ rigore per la Giana, per fallo di Volta su Tremolada: dal dischetto Perna trasforma in gol la sua seconda rete stagionale, accorciando le distanze. Al 35’ per i padroni di casa fuori Procaccio per l’inserimento di Litteri. Al 39’ nella Giana fuori Messaggi per Vono.

Al 42’ cambio per mister Bucchi: fuori Gomez per Iotti. Null’altro da segnalare sino al termine dei 4’ di recupero.

TRIESTINA-GIANA ERMINIO 2-1

Triestina (4-3-1-2): Offredi, Rapisarda (Natalucci 1’ st), Volta, Ligi, Brey, Giorico, Giorno (Rolim de Genova 30’ st), Crimi, Sarno, Gomez (Iotti 42’ st), Procaccio (Litteri 34’ st). A disp: Martinez, Giannò, De Luca, Trotta, Negro. Allenatore: Cristian Bucci.

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Caferri, Bonalumi, Magli, Colombini (Magri 28’ st), Cazzola (Palazzolo 1’ st), Acella (Perna 12’ st), Pinto (Ferrari 1’ st), Messaggi (Vono 39’ st), A. Corti, Tremolada. A disp: Casagrande, Perico, Carminati, Gulinelli. N. Corti. Allenatore: Matteo Contini

Direttore di gara: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Carmine De Vito di Napoli e Marat Ivanavich Fiore di Genova. Quarto ufficiale: Davide Albano di Venezia

Marcatori: Ligi 23’ pt, Gomez 27’ pt, Perna 34’ st (rig)