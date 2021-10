Serie C Girone A. La Giana Erminio pareggia in rimonta contro la Virtus Verona, il match termina 1 a 1

La 9ª giornata di campionato ha visto la Giana ospitare la Virtus Verona e terminare la gara con un in pareggio in rimonta, guadagnato nella prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre, nella ripresa, è riuscita a scalfire la difesa avversaria.

Mister Oscar Brevi schiera Zanellati tra i pali, in difesa esordisce in campionato il classe 2000 Gulinelli, posizionato al centro, con Bonalumi a destra e Magli a sinistra; a centrocampo rientra Acella in cabina di regia, affiancato da Cazzola e Ferrari, con Perico e Vono sugli esterni; attacco affidato a D’Ausilio e Tremolada.

Si parte e al 5’ c’è la prima occasione per la Giana: Vono in ripartenza macina metri sulla fascia sinistra e crossa per Tremolada, che non impatta bene sulla palla, respinta da un difensore avversario e recuperata da Ferrari, che trova Giacomel a respingere. Al 7’ è però il turno della Virtus Verona: Pittarello in area riceve un cross di Marchi dalla destra e, in mezzo a tre difensori biancazzurri, riesce a girarsi e a centrare l’angolino basso alla sinistra di Zanellati, portando in vantaggio i suoi.

Al 15’ Cazzola crossa sul secondo palo per Vono, che per un soffio non aggancia il pallone. Al 16’ primo corner del match per la Giana: Vono calcia in area, ma Giacomel salta e blocca tra le mani. Al 22’ punizione per la Giana sulla trequarti di destra: Vono calcia in area, la difesa spazza in fallo laterale: dalla rimessa, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Tremolada che, nell’area piccola prova una conclusione in semirovesciata, ma Giacomel si fa trovare pronto.

Al 29’ azione insistita della Virtus Verona in area biancazzurra, ci prova Danti ma non impatta bene la conclusione e Zanellati fa sua la sfera. Al 30’ su un retropassaggio di Cella al proprio portiere, Tremolada in corsa è quasi sul pallone, ma Giacomel lo travolge al limite dell’area: per l’arbitro è solo angolo, nonostante i giocatori biancazzurri reclamino un penalty; sul cross dalla bandierina, Gulinelli di testa conclude di un soffio fuori.

Al 36’ pareggio della Giana con Tremolada che, servito in profondità da Ferrari, scatta e riesce ad anticipare Giacomel, insaccando la sua prima rete con la maglia biancazzurra, il suo primo gol tra i professionisti. Al 43’ punizione per la Virtus Verona dai 20 metri: Danti calcia direttamente in porta, ma Zanellati in tuffo blocca tra le mani.

Al 46’ punizione per la Giana sulla trequarti di destra: Vono calcia in area, dove Bonalumi di testa conclude fuori non di molto.

Al rientro in campo mister Brevi effettua un cambio, inserendo Pirola al posto di Gulinelli e spostando Bonalumi al centro, mentre mister Fresco inserisce l’ex di giornata Zugaro per Danti. Si riparte e al 1’ si vede la Giana in avanti, con Giacomel chiamato alla deviazione in angolo.

Al 14’ secondo cambio per gli ospiti, con Tronchin che rileva l’infortunato Zarpellon. Al 23’ punizione dalla sinistra per la Giana: dai 25 metri D’Ausilio crossa sul secondo palo a cercare Perico, che svetta di testa, ma si alza la bandierina del fuorigioco.

Al 28’ cambio per la Virtus Verona: fuori Marchi per Nalini; per la Giana fuori Vono per Caferri. Al 32’ mister Brevi inserisce A. Corti per Tremolada, autore della rete del pareggio, che esce fra gli applausi del pubblico. Al 37’ cambio per mister Fresco, che inserisce Arma al posto di Pittarello. Al 38’ per la Giana fuori Acella, fermato dai crampi, per N. Corti.

Al 41’ punizione dai 30 metri per la Giana: D’Ausilio calcia in mezzo all’area, Giacomel salta e respinge coi pugni, Cazzola recupera e fa partire una botta da fuori che si spegne di poco sul fondo. Al 43’ grande parata di Zanellati sul tiro a botta sicura di Nalini, che raccoglie un cross dalla destra e conclude da distanza ravvicinata. Al 49’ punizione per la Virtus Verona sulla trequarti: Hallfredsson crossa in area, dove svetta Arma di testa, che non inquadra lo specchio.

Le formazioni del match:

Giana Erminio (3-5-2): Zanellati, Bonalumi, Gulinelli (Pirola 1’ st), Magli, Perico, Cazzola, Acella (Corti N. 38’ st), Ferrari, Vono (Caferri 28’ st), D’Ausilio, Tremolada (Corti A. 32’ st). A disp: Avogadri, Casagrande, Carminati, Piazza, Magri, Messaggi, Colombini. Allenatore: Oscar Brevi

Virtus Verona (3-4-1-2): Giacomel, Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara, Zarpellon (Tronchin 14’ st), Hallfredsson, Lonardi, Danti (Zugaro 1’ st), Pittarello (Arma 37’ st), Marchi (Nalini 28’ st). A disp: Sibi, Danieli, Vesentini, Carlevaris, Pinto, Metlika, Faedo, Silvestri. Allenatore: Luigi Fresco.