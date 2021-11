Serie C Girone A. Esonerato Oscar Brevi dopo la sconfitta della Giana Erminio contro il Feralpisalò

La rete subita domenica a tempo regolamentare scaduto dalla Giana Erminio contro la FeralpiSalò, costa cara a Mister Brevi.

L’ultimo posto in classifica, seppur in coabitazione con altre tre squadre, ha portato il management a riflettere e a tentare lo scossone tipico di queste situazioni, il cambio di allenatore.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale emesso dalla società.

"A.S. Giana Erminio, nella persona del presidente Oreste Bamonte, comunica di aver sollevato mister Oscar Brevi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione, maturata nella giornata odierna, è stata presa dopo attenta riflessione, per la salvaguardia e nell’esclusivo interesse della squadra. È stato invece confermato per intero il resto dello staff tecnico. Che andrà ad affiancare il nuovo allenatore, il cui nome sarà reso noto il più presto possibile. A mister Brevi vanno ringraziamenti per il lavoro svolto alla Giana, con l’augurio delle migliori fortune professionali".

Si attende ora il nome nuovo per la panchina.