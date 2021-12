Inter, Dumfries calato perfettamente nella realtà di Inzaghi: " A Milano sto imparando meglio il 3-5-2"

In casa Inter tanti giocatori nelle ultime partite hanno brillato e si sono fatti valere dopo un periodo di anonimato, uno su tutti è Denzel Dumfries.

L’esterno nel 3-5-2 di Inzaghi non aveva trovato molto spazio nella prima parte di stagione, rimpiazzato perfettamente da Matteo Darmian.

Dopo l’infortunio del terzino ex United, l’olandese ha dato continuità alle sue prestazioni e ha realizzato alcuni goal importantissimi.

Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Voetbal International:

"In Qatar devo esserci, e lo potrò fare solo giocando tanti minuti con l'Inter. Abbiamo un gruppo esperto, e da quando è arrivato Koeman siamo stati in continua crescita.

Se farlo in un 4-3-3 o 5-3-2 mi interessa poco, a Milano sto imparando meglio anche questo nuovo modulo. E non capisco perchè dicano in patria che sia un modulo solo difensivo. All'Inter dobbiamo tenere d'occhio la difesa attaccando. E lo si può fare anche in Nazionale".