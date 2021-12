Serie A. News dal mondo Inter

In questo mondo globale e digitalizzato, fioccano i premi e la partecipazione dei seguaci del calcio - ma non solo - è diventata attiva.

In questo caso parliamo di una prodezza europea dell'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, rete che ha permesso al bosniaco di aggiudicarsi il 'Digitalbits Goal of the Month'.

Per chi non lo ricordasse stiamo parlando della volée vincente realizzata contro lo Sheriff Tiraspol, che è stata la rete più votata dai tifosi interisti nel mese di ottobre tra le dieci messe a segno tra Primavera, Prima squadra Femminile e Prima squadra maschile, compresa l'incredibile doppietta di Correa contro l’Udinese.

Oltre alle novità in casa neroazzurra c’è spazio anche per ricordare il passato.

Scrivi “Prisco” e leggi “Inter”: il mitico avvocato avrebbe compiuto oggi 100 anni ed è Massimo Moratti che lo ricorda: “All’epoca il calcio era tutto diverso, impostato sulla famiglia e l’avvocato era vicepresidente quando il numero uno era mio papà e quindi bazzicava casa mia.”

Decisamente simpatico l’aneddoto che riporta alla genesi della presidenza di Massimo:” Uscendo di casa lo trovai fermo all’angolo ad aspettarmi e in dieci minuti mi spiegò che l’Inter attraversava un brutto momento e riuscì a convincermi del fatto che fondamentalmente avrei potuto fare qualcosa, e che l’Inter dovevo comprarla io… e alla fine andò come lui aveva pianificato!”.