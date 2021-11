Champions League. Edin Dzeko porta l’Inter agli ottavi

Guardi il tabellino della partita tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk - che magari non sei riuscito a vedere - e non puoi che pensare ad un solo protagonista, concetto ovviamente riduttivo giacché i risultati in uno sport di squadra sono sempre il prodotto del lavoro del gruppo, ma i due goal siglati da Edin Dzeko mettono il marchio ad un passaggio agli ottavi di Champions che da queste parti mancava da dieci anni e che era obiettivo dichiarato da parte della società: detto ciò, si può ignorare la doppietta di Edin?

L’attaccante bosniaco ha sempre segnato, e molto, ed è per questo che è stato chiamato all’Inter, essenzialmente per non far rimpiangere Romelu Lukaku - ex re della Milano calcistica - a caccia di nuovi stimoli e qualcosa in più nella terra di Albione.

Ma Edin non è più un ragazzino e si avvicina ai trentasei anni, quindi qualche dubbio poteva nascere spontaneo.

I dati oggettivi dicono che a questo punto della stagione Dzeko raggiunge la doppia cifra: 10 gol (7 in Serie A, 3 in Champions) e ritrova una doppietta in Champions che gli mancava dal 2018, quando vestiva la maglia della Roma. Ma, soprattutto, quello di Dzeko è il 50esimo gol nelle coppe europee tra Champions League (25 reti in 60 presenze) ed Europa League (25 in 48).

Il primo tempo con lo Shakhtar produce sofferenza, con una superiorità di gioco che stenta a trovare una corretta finalizzazione. Inzaghi chiede calma ai suoi ragazzi, prima o poi la partita si deve sbloccare, e Edin ci mette del suo - dopo qualche errore del primo tempo - e in sei minuti (dal 16’ al 21’ della ripresa), chiude la partita, di piede e di testa.

Raccogliamo le sue interessanti dichiarazioni del dopo partita:

"L'Inter mi ha preso per segnare e io sto cercando di dare il mio contributo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tante occasioni ma dobbiamo anche dare il giusto merito a Trubin, che ha fatto ottime parate. In partite come queste bisogna avere pazienza, cercare di non prendere gol e poi insistere, come abbiamo fatto nel secondo tempo.

Sembrava una partita stregata, con due gol annullati. Inzaghi ci ha detto di stare tranquilli e di continuare come nel primo tempo, siamo stati bravi a non farli giocare per vie centrali, io e Lautaro abbiamo cercato, soprattutto nel primo tempo, di mandarli sull'esterno dove arrivavano Barella e Hakan in pressione. Dovevamo sfruttare quelle palle rubate in avanti".

Per gente come Dzeko, Ibra, Quagliarella, l’età è solo un dato oggettivo, di cui occorre tener conto, ovviamente, ma senza caricarlo di eccessiva importanza!

Il prossimo turno, l’ultimo del girone, vedrà l’Inter affrontare il Real Madrid fuori casa, una partita “nobile”, in cui occorre fare bella figura, riscattando possibilmente la beffa dell’andata a San Siro.