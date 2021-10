Serie A. L'Inter torna a vincere in campionato con un netto 0 a 2 in casa dell'Empoli

Nella 10° giornata di Serie A l’Inter torna a vincere in campionato con un netto 2 a 0 in casa dell’Empoli.

I padroni di casa cominciano forte e Luperto va vicino al goal ma D’ambrosio nell’area piccola salva la sua squadra e conserva lo 0-0.

Al 34' è sempre il difensore degli ospiti a portare in vantaggio i suoi, anticipando secco sulla trequarti l'attaccante avversario, palla per Sanchez e corsa in area, cross in mezzo e colpo di testa vincente.

La partita resta equilibrata ma un altro episodio cambia il match: Ricci commette un fallo a centrocampo su Barella, rosso e toscani in 10.

Al 68' inserimento di Dimarco che segna di sinistro e chiude il match.

Nel finale un gol annullato a Gagliardini e uno a Sensi al 90'.

Le formazioni del match:

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic (20 Fiamozzi 82'), 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski (23 Asllani 68'), 28 Ricci, 25 Bandinelli (8 Henderson 68'); 10 Bajrami (32 Haas 57'); 9 Cutrone (7 Mancuso 68'), 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 5 Stulac, 19 La Mantia, 26 Tonelli, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij (11 Kolarov 80'), 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic (8 Vecino 72'), 5 Gagliardini (12 Sensi 84'), 32 Dimarco; 7 Sanchez (19 Correa 72'), 10 Lautaro (9 Dzeko 84').

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris.