Ufficiale, è addio tra Eriksen e Inter

Era nell’aria, la permanenza di Christian Eriksen all’Inter ha presentato da subito difficoltà oggettive tali da invalidare la volontà delle parti, e la conseguenza è quella che tra pochi giorni il rapporto tra il giocatore danese e la Società si concluderà con un gesto ufficiale. La risoluzione del contratto appare scontata e i dettagli burocratici stanno per essere superati.

Eriksen è tornato a Milano, purtroppo non per azioni da campo, ma per sancire un atto che è conseguente al no del Coni all'attività fisica con defibrillatore impiantato.

Quindi, se il calciatore si ritroverà sullo stesso prato verde in cui si muovono i giocatori nerazzurri, sarà quello un momento di grande felicità, ma sicuramente le cause calcistiche saranno differenti.

Si sa che Eriksen da ieri é a Milano assieme al suo agente Martin Schoots con lo scopo di incontrare il vertice del club nerazzurro per discutere della soluzione.

L’Inter non scelta dopo la risposta dell’autorità medica, documento ufficiale che sarà girato alla controparte. Ma la logica dello scioglimento del contratto è stata metabolizzata. Forse non basterà un solo incontro ma l’ultimo tratto di strada è stato ormai tracciato.

E poi cosa farà il danese? Intanto sarà proprietario del proprio cartellino ed è probabile che vorrà continuare a giocare laddove è concessa l’attività agonistica con presenza di impianto stimolante, dalla Premier League al campionato olandese fino al ritorno in patria in Danimarca nel “suo” Odense.

Le possibilità ci sono e altre nasceranno: Eriksen ha vinto la sua battaglia più importante, ora non resta che continuare il percorso con tenacia.