Serie A. Gianfelice Facchetti non ama il pensiero di abbandonare il Meazza

Gianfelice Facchetti non ama il pensiero di abbandonare il Meazza, stadio in cui hanno giocato i più grandi del calcio e hanno cantato i più grandi della musica e quindi, a suo giudizio, il futuro di San Siro andrebbe affrontato con maggior concretezza, con il coinvolgimento di tutti i protagonisti, immaginando magari una ristrutturazione, piuttosto che una dismissione, e comunque motivare ogni soluzione si voglia adottare.

Chiosa il figlio di Giacinto: “Vedere i giocatori dello Sheriff stupiti per essere lì per la prima volta è bello: questo è uno stadio che trasmette emozione e soggezione. Questo non vuol dire che l’impianto non si possa migliorare perché una necessità di interventi c’è".