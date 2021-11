Serie A Femminile. L’inter Women perde con la Juventus ma non demerita

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

A distanza di una settimana dal derby d’Italia formato maschile, la settima giornata del girone di andata del campionato woman ripropone Inter-Juventus, con un risultato che pone alla testa solitaria del campionato le torinesi, che vincono per 2 a 1 e sfruttano la contemporanea battuta d’arresto del Sassuolo contro la Roma.

La Juventus viaggia a punteggio pieno ed è ora a 21 punti, mentre l’Inter condivide il 5° posto con l’Unione Calcio Sampdoria a 9 lunghezze di distanza.

Primo tempo molto equilibrato e dinamico ma non si registrano grandi occasioni per entrambe le squadre, con la Juventus più portata a manovrare e l’Inter disposta sul campo per difendere e ripartire, la conseguenza è lo 0 a 0 che sancisce la fine della prima parte di gara.

Il secondo tempo vede un allungamento delle squadre, alla ricerca della rete e forse un po’ stanche. Ne approfittano le ragazze di Joe Montemurro che arrivano al vantaggio con un colpo di testa di Bonansea, dopo un bel cross di Girelli.

L’Inter reagisce e trova il pari dopo cinque minuti con Njoya, dopo una bell’azione personale nell’area di rigore.

Ma bastano tre minuti alle bianconere per arrivare alla rete che decreta la vittoria nel match: fantastica verticalizzazione di Boattin per la Staskova che di testa non sbaglia.

Altra prova di grande solidità della Juventus, che continua a viaggiare a punteggio pieno, ma bisogna sottolineare la bellissima prestazione delle ragazze di Rita Guarino, che hanno giocato praticamente alla pari con le campionesse italiane.

Sabato prossimo l’Inter è attesa a Firenze, una partita che, in caso di vittoria, potrebbe rilanciare le nerazzurre.

TABELLINO

Inter Juve Women 1-2: risultato e tabellino

RETI: 71′ Bonansea, 76′ Ajara, 79′ Staskova

INTER (4-4-2): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Simonetti, Karchouni, Csiszàr, Pandini; Njoya Ajara, Marinelli. A disposizione: Gilardi, Santi, Polli, Bonetti, M. Portales, Regazzoli, Pavan, Passeri, Vergani. Allenatore: Rita Guarino

JUVENTUS – (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Nilden, Cernoia, Staskova, Caruso, Bonfantini, Pfattner, Lenzini Allenatore: Joe Montemurro

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)