Serie A. Beppe Marotta a 360 gradi sul momento dell’Inter

Beppe Marotta ha espresso il suo pensiero del momento nell’ambito dell’evento “La squadra di Milano e le sue sfide presenti e future”.

D’obbligo ritornare alla recente soddisfazione per il passaggio agli ottavi di Champions, un palcoscenico più consono alla storia dell’Inter, che da anni non veniva raggiunto.

Nel suo ragionamento emerge come alla mancanza dei grandi capitali - che sicuramente aiutano nel creare un grande team - si possa sopperire con il know how di chi gestisce, con lo spirito di squadra, con la totale passione e la propensione al sacrificio, tutti ingredienti senza i quali non si possono raggiungere grandi risultati.

Il manager neroazzurro si è poi soffermato sul ruolo di Inzaghi, conosciuto in passato alla Sampdoria, le cui caratteristiche umane erano quindi note, ma per allenare una squadra importante come l’Inter servono qualità tecniche e professionali, quelle che Simone ha dimostrato di possedere nel suo trascorso alla Lazio. Stesso modulo di Conte, integrazione rapida e conseguenti risultati positivi. Ad Antonio Conte vanno dati i giusti meriti per aver tracciato la via maestra, quella che ha portato all’ultimo scudetto, e ora Inzaghi prova a dare continuità.

In ambito calcistico il presente coincide spesso col futuro prossimo e in un amen si scivola sulla permanenza dei gioielli Perisic e Brozovic, che non può prescindere dalla volontà dei giocatori, perché il nuovo calcio prevede comportamenti differenti rispetto al passato, e sta ai giocatori intelligenti afferrare la situazione che, nel caso dell’Inter propone una zona di conforto in un ambiente professionale difficilmente riscontrabile in altri team, aspetti che superano il fatto economico.

Come non parlare della proprietà, il cui comportamento è stato spesso analizzato con la lente di ingrandimento! Marotta ha sottolineato quanto di importante fatto dalla famiglia Zhang, la cui azione ha permesso di arrivare ad una buona stabilità e a una continuità di traguardi raggiunti. La pandemia ha massacrato i conti delle squadre ma la copertura economica non è mai mancata in questi anni, e neppure la vicinanza della proprietà, che vede in Steven Zhang un ragazzo appassionato che si relaziona con il management con buona frequenza. La vendita - e l’acquisizione - dei calciatori è azione fisiologica e fa parte del gioco.

Come si preannuncia l’estate calcistica? Inutile pensare a facili soluzioni e illudere il tifoso, il modello va rivisto per trovare la perequazione tra entrate e uscite, puntando maggiormente sui calciatori “nostrani”, i grandi nomi, i top player, trovano sempre più spazio in altri grandi campionati europei, come Lukaku, che ha espresso la ferra volontà di tornare all’ovile, anche se in quel caso gli aspetti affettivi e sentimentali non sono stati trascurabili.

Il mercato di “riparazione” sarà complicato per l’Inter, di sicuro non ci saranno stravolgimenti anche se non è escluso che verranno colte eventuali opportunità per migliorare.

Arriverà il rinnovo? Tutto il management ha un buon rapporto con la società ed esiste la volontà di proseguire l’avventura nel club, forse manca solo l’occasione per sedersi al tavolo e affrontare l’argomento, e in questo caso il giovane Steven dovrà, obbligatoriamente, essere presente.