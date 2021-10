Serie A Femminile. L’Inter batte 1 a 0 la Roma e la sorpassa in campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Prestazione rilevante e vittoria conseguente per l'Inter femminile, che batte la Roma 1 a 0.

Con questa vittoria le nerazzurre superano in classifica proprio le giallorosse.

La Roma è apparsa poco concreta, soprattutto nella prima frazione di gioco, e ha così permesso alle ragazze di Rita Guarino di festeggiare il quarto posto, a 12 punti, raggiunto superando proprio le romane che restano quindi a quota 10.

La rete decisiva è arrivata nel finale di partita con Ajara Njoya, che era subentrata al 57’, cambio quindi azzeccato quello dell’allenatrice torinese, che a fine match ha evidenziato come fosse necessario ritrovare la compattezza di gruppo, uno spirito di squadra che passa attraverso situazioni che si sviluppano anche fuori dal rettangolo verde. Comunque, la crescita appare evidente.

Anche l’autrice della rete vincente, Ajara Njoya, è apparsa visibilmente soddisfatta, per i tre punti, ovviamente, ma anche per avere fatto il primo centro in serie A.

A conti fatti, una vittoria che deve regalare coraggio per il prosieguo del campionato, atteggiamento legato alla crescita dell’autostima che certe gare procurano.

Tabellino

Inter (4-4-2): Durante; Merlo, Sostevold, Alborghetti, Landstrom; Simonetti, Karchoumi, Csiszar, Pandini (dal 45’ Portales); Bonetti (dal 57’ Ajara Njoya), Marinelli (dal 77’ Polli). All.: Guarino.

Roma (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Thaisa (dal 75’ Greggi), Andressa; Glionna, Serturini (dall’84’ Corelli), Lazaro (dal 75’ Pirone). All.: Spugna.

Marcatori: 85’ Ajara Njoya (I)

Ammonite: Csiszar (I); Lazaro (R), Swaby (R), Giugliano (R)