Serie A. L'Inter non sbaglia e fa 0 a 3 in casa della Roma

Tra i tanti big match di Serie A di questo sabato c’è quello tra Roma e Inter, importantissimo dal punto di vista della Champions League.

I neroazzurri partono fortissimo e al 15’ vanno in vantaggio con un rocambolesco goal: Calhanoglu batte un calcio d'angolo, la palla passa tra le gambe di Rui Patricio.

Minuto 24’, la squadra di Simone Inzaghi fa 2 a 0, Calhanoglu pesca in area Dzeko, che col sinistro non sbaglia.

I giallorossi provano a reagire ma al 39’ Bastoni crossa in mezzo, Vina perde Dumfries sul secondo palo, 0 a 3.

Non succede più molto nel secondo tempo, la Roma non si rende mai pericolosa se non con una bella conclusione di Zaniolo mentre l'Inter amministra la partita.

Gli ospiti blindano così il terzo posto in classifica in attesa della gara tra Napoli e Atalanta.