Serie A. L’Inter passeggia a Salerno e mette il turbo

Nonostante le manifestazioni di prudenza a cui ci hanno abituato le dichiarazioni prepartita di ogni squadra, la trasferta dell’Inter a Salerno non poteva destare alcun dubbio sul risultato finale, e sono i numeri sin qui registrati a dire che per gli uomini di Inzaghi le difficoltà possono arrivare solo da team di fascia alta.

Certo che il roboante 5 a 0 fa pensare che, oltre allo strapotere nerazzurro, ci sia anche un forte demotivazione degli uomini di Colantuono, disagio che nasce certamente da aspetti tecnici, ma che tocca probabilmente la sfera delle preoccupazioni societarie.

All’Arechi appare tutto facile per l’Inter, che conquista la sesta vittoria di fila e senza subire alcuna rete.

Il divario di forze impiegate appare da subito enorme, ma lo stato di forma dei milanesi è impressionante.

La partita si svolge nella metà campo salernitana e la logica conseguenza è il goal, che arriva ancora una volta su azione da calcio d’angolo, come spesso accade di questi tempi: Calhanoglu indirizza sul primo palo e colpo di testa di Perisic che insacca. E siamo solo all’undicesimo minuto!

L’Inter, mai doma, prosegue nella sua spinta, lasciando una sola ripartenza a Obi, con Handanovic che, miracolosamente, sventa di piede una reale possibilità di pareggio.

Il raddoppio è comunque nell’aria e arriva poco dopo la mezz’ora: Brozovic verticalizza per Dzeko che mette in mezzo per Dumfries che colpisce a botta sicura: traversa e 2 a 0, risultato con cui si va al riposo.

Nella seconda frazione di gioco il copione non muta, con l’Inter che continua a gestire a piacimento il campo e al minuto 52 arriva la terza rete, di Sanchez, ma l’azione parte dal solito Calhanoglu, che prima duetta con Dzeko e poi assiste l’attaccante cileno.

Passano dieci muniti e arriva il poker: questa volta il protagonista è Lautaro Martinez, entrato da poco al posto di Sanchez, che, appostato in area, si ritrova tra i piedi una palla regalata involontariamente da un avversario, dopo una bella ed elaborata azione nerazzurra.

La quinta e definitiva rete è firmata da Gagliardini e propone una dinamica simile a quella precedente, con il difensore dell’Inter che colpisce facile in area, dopo un maldestro aiuto salernitano.

Troppa Inter per questa Salernitana. Tanta Inter, forse, per il resto della Sera A.

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 0-5

Salernitana: Fiorillo, Bogdan, Gyomber (34' st Zortea), Gagliolo; Delli Carri, Kastanos (16' st Schiavone), L. Coulibaly, Obi, Ranieri (26' st Jaroszynski); Ribery (26' st Gondo); Simy (16' st Djuric).

A disp.: Belec, Guerrieri, Kechrida, Veseli, Di Tacchio, Bonazzoli, Djuric, Gondo, Vergani.

All.: Colantuono

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (11' st Dimarco); Dumfries, Barella (11' st Vidal), Brozovic (26' st Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (33' st Kolarov), Dzeko, Sanchez, (11' st Martinez).

A disp.: Radu, Cordaz, Ranocchia, Skriniar, Vecino, Sensi, Zanotti.

All.: S. Inzaghi

Arbitro: Mariani

Marcatori: 11' Perisic, 33' Dumfries, 7' st Sanchez, 32' st Martinez, 42' st Gagliardini

Ammoniti: Gyomber (S); Barella, Calhanoglu (I)