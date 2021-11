Champions League. L’Inter aspetta lo Shakhtar e vede gli ottavi di finale

L’Inter sembra aver trovato il giusto assetto, come testimoniato dalla bella vittoria con il Napoli, ma dietro all’angolo c’è già un altro impegno importante, quello casalingo con lo Shakhtar Donetsk, gara che andrà in scena domani a San Siro: ottenendo una vittoria i nerazzurri blinderebbero il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, nella non improbabile ipotesi di una vittoria del Real Madrid in casa dello Sheriff Tiraspol.

Per ottenere i tre punti Inzaghi pensa di affidarsi ai soliti undici, con pochi cambi e rotazioni ridotte al minimo.

Guardando all’infermeria, si evince che mancherà De Vrij, ancora alle prese con l'infortunio rimediato in nazionale, che sarà sostituito da Ranocchia, che ha ben figurato contro il Napoli.

Ancora da valutare le condizioni di Bastoni (colpo alla spalla) e Barella (affaticamento), ma entrambi dovrebbero partire dal primo minuto.

Per quanto riguarda la zona offensiva la coppia di attacco dovrebbe essere formata da Dzeko e Lautaro.

Nessun altro dubbio per l’allenatore dell’Inter, che chiede uno sforzo ai super titolari che sino ad oggi hanno giocato di più - Perisic e Calhanoglu - e che avrebbero bisogno, probabilmente, di tirare il fiato, ma il passaggio agli ottavi di finale manca dal 2012, e raggiungere l’obiettivo sembra una meta a portata di mano, un’occasione da non perdere!