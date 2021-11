Champions League. L’Inter Affronta lo Sheriff Tiraspol: Inzaghi appare fiducioso

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria interna con l’Udinese e arriva per l’Inter un altro impegno, questa volta in Champions League, il 3 novembre, con la squadra di Simone Inzaghi che affronterà nuovamente lo Sheriff Tiraspol, questa volta in Moldavia.

La vittoria è fondamentale per poter passare agli ottavi di finale, essendo l’Inter a 4 punti, dietro al Real Madrid e allo stesso Sheriff che, a 6 punti, sono appaiate in testa alla mini-classifica (ultima posizione per lo Shakhtar che ha un solo punto).

Inzaghi in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti focalizzate sul prossimo impegno:

“Ci attende una partita decisiva e non dobbiamo perdere l’occasione. Lo pensavo anche all’andata e in quell’occasione abbiamo giocato un ottimo calcio e ora siamo maggiormente consci delle insidie che ci attendono: non è un caso che questa squadra abbia battuto Real e Shakhtar, e quindi dovremo rimanere concentrati al massimo perché loro sono micidiali nelle ripartenze.

Quella di domani è una partita da bottino pieno. Domenica abbiamo il Milan, un match che ha sempre una valenza diversa, per i tifosi e per la società, ma il nostro pensiero ora è rivolto solo e soltanto alla Champions.

Ritornando alla partita con lo Sheriff, all’andata li abbiamo affrontati con grande rispetto, giocando un ottimo calcio e al contempo prendendo coscienza delle potenzialità di questa squadra che, sino a qui, ha fatto faville.

Sappiamo che siamo sul loro campo e dovremo stare attenti alle loro ripartenze, per cui bisognerà essere bravi ad attaccare mantenendo sempre l'equilibrio".

Una nota logistica: l’Inter ha preferito allenarsi a casa propria: “Abbiamo preferito restare ad Appiano, facendo il pranzo in Italia. Poi siamo venuti a vedere lo stadio. Abbiamo trovato un ottimo impianto con un ottimo campo".

Le premesse per un grande match ci sono tutte: il derby può ancora aspettare!