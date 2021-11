Champions League. L'inter passa contro lo Sheriff e vede il passaggio del girone molto vicino

I nerazzurri si presentano alla sfida dopo il successo in Champions proprio contro la squadra moldava: 3-1 a San Siro. La situazione del Girone, dopo le prime tre giornate, vede lo Sheriff e il Real Madrid con 6 punti, davanti all'Inter con 4, ultima posizione per lo Shakhtar con 1 punto.

Al 28' doppio salvataggio su Lautaro, Cristiano si oppone per due volte nell'area piccola a Lautaro sugli sviluppi di un altro corner pericolo di Dimarco



Al 40' grande occasione per l'Inter, tutta in avanti: destro a giro da fuori di Lautaro, palo pieno!

66', raddoppia l'Inter, corner di Brozovic e stacco di testa di De Vrij, Athanasiadis para, poi il portiere è incredibile anche sulla prima respinta di Skriniar. Finalmente, poi, sempre il difensore slovacco ribadisce in rete! 2-0!



Al 54' Inter in vantaggio! Vidal ruba palla e la lavora appena dentro l'area, servendola a Brozovic. Il croato finta e manda a sedere due avversari, poi col destro batte Athanasiadis. Grandissimo gol (con Barella bravissimo a fare spazio al tiro di Marcelo, straiandosi a terra)



Appena entrato Sanchez segna subito! Al minuto 83 ruba palla a Dulanto e di destro in area fulmina Athanasiadis!



Al 92' punizione dalla sinistra per lo Sheriff, colpo di testa di Traore e gol. 3-1.