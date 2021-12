Serie A. L'Inter vince contro lo Spezia e vola al secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nel sedicesimo turno del campionato di Serie A si affrontano Inter e Spezia, in un match importantissimo per entrambe le squadre, seppur per motivi ben differenti.

Partono fortissimo i padroni di casa che macinano occasioni con Lautaro e Correa che impegnano Provvedel più volte.

Al 36’ i neroazzurri vanno in vantaggio con Gagliardini, abile a sfruttare un assist di tacco del Toro e infilare la palla nell’angolino.

Dopo essere andati negli spogliatoi in vantaggio, i ragazzi di Inzaghi non mollano e al 56’ Lautaro si procura un rigore per fallo di mano di Kiwior.

Lo stesso argentino si presenta sul dischetto e non sbaglia, 2 a 0.

La partita termina così, con l'Inter che in attesa della partita del Milan, vola al secondo posto.