Serie A. L'Inter non sbaglia e fa bottino pieno contro il Torino

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Inter e Torino.

I granata sono reduci da due successi casalinghi contro Bologna e Verona mentre i neroazzurri vincono da sei partite consecutive.

Partono forte i ragazzi di Inzaghi che al 13’ mettono in mezzo un pallone interessante che Milinkovic-Savic manca in uscita, ma la difesa fortunatamente interviene.

Al 18’ Pjaca rischia di fare 0 a 1, il numero 11 calcia con un destro a giro sul secondo palo che sfiora il goal.

L’Inter però non molla e al 30’ va in vantaggio: Dzeko serve alle spalle Brozovic, velo per Dumfries, che non sbaglia.

Al 38’ altra occasione per i milanesi, Calhanoglu imbecca Lautaro che salta l’estremo difensore avversario ma incredibilmente calcia fuori in allungo.

Il Torino nel secondo tempo parte però forte e al 66' Lukic calcia una bella punizione, Handanovic salva in angolo.

Minuto 81', bel tiro di Ansaldi respinto però da Dumfries, l'arbitro fischia fallo in attacco.

I neroazzurri vincono e ottengono la settima vittoria consecutiva in campionato.