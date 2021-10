Serie A. Le probabili formazioni di Inter-Udinese

L'Inter nell'anticipo di Serie A di domenica alle 12.30 dovrà affrontare l'Udinese di mister Gotti in un match davvero importante per i ragazzi di Inzaghi, che inseguono Napoli e Milan nella lotta al vertice.

Le due squadre arrivano rispettivamente da una vittoria e un pareggio contro Empoli e Verona.

Lautaro Martinez attualmente è in vantaggio su Correa, mentre Dimarco potrebbe sostituire Perisic dopo l'ultima grande prestazione. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Vecino vicino a Barella e Brozovic, la difesa invece non si tocca.

Per i bianconeri la formazione invece è quasi obbligata, Nestorovski e Success molto probabilmente non saranno parte della spedizione a San Siro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko



Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto; Beto