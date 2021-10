Serie A. Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Tutto pronto per l'anticipo domenicale di Serie A delle 12.30 . Ad affrontarsi saranno Inter e Udinese, in un match che i neroazzurri non possono permettersi di perdere data la distanza considerevole con Napoli e Milan.

Le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar; Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Stryger Larsen; Success, Beto. All. Gotti