Serie A Femminile. L'Inter punta alla zona Champions e prepara la sfida col Verona

L'Inter femminile si prepara per il match in casa col Verona, dopo la vittoria contro la Fiorentina, che dovrà affrontare a sua volta un impegno più complicato a Roma, contra la quarta in classifica, che la precede di sette punti.

Gli ospiti nei primi 45 minuti sembrano chiudere il match con Bonetti e Simonetti prima di farsi rimontare da Sabatino.

Un goal al 93’ di Brustia regala i tre punti alle neroazzure, che mantengono così inalterate le distanze dalla prime quattro che la precedono.

Ora la sfida Champions si fa sempre più agguerrita con Inter, Roma, Milan e Sassuolo nel giro di 7 punti, con l'emiliane in netto vantaggio rispetto alle avversarie.

La lotta scudetto però rimane ancora aperta anche se la Juventus sembra sempre un passo davanti alle altre.

La permanenza nel campionato di Serie A del Verona, dipenderà invece molto dalle prossime giornate, siccome le gialloblu sono ferme a un punto, lontane 6 lunghezze dal terzultimo posto.