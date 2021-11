Serie A Femminile. L’Inter fa visita alla Fiorentina e guarda verso l'alta classifica

Sabato 6 novembre l’Inter Women ha la possibilità di riscattarsi dalla, dignitosa, sconfitta con la capolista Juventus, affrontando la Fiorentina che staziona a 9 punti, tre posizioni sotto alla squadra di Rita Guarino.

La gara con le torinesi ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per la sensazione di un totale equilibrio di rendimento, almeno nell’impegno specifico.

Ma come sempre, quando si gioca ad alto livello, sono i dettagli che fanno la differenza, e all’abitudine a vincere - caratteristica certificate delle campioni d’Italia - i nerazzurri hanno contrapposto una squadra nuova, che presenta però ottime prospettive di crescita.

Certo, il livello del campionato è molto elevato, con partite impegnative ed equilibrio di valori, ma l’Inter deve assestarsi in fretta e guadagnare punti in classifica, partendo proprio dal match in trasferta contro le gigliate, un traguardo non certo impossibile.