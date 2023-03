L'Inter cade ancora in trasferta: lo Spezia passa 2 a 1

Nell'anticipo di Serie A del venerdì sera, l'Inter cade in trasferta contro lo Spezia, dopo una gara di assoluto dominio.



La partita sembra essere subito in discesa per i nerazzurri, al 10', infatti, D'Ambrosio è steso in area da Caldara, dopo un check al VAR l'arbitro fischia rigore.

Lautaro si presenta sul dischetto ma Dragowski si tuffa alla sua sinistra e respinge il pallone.



Incredibilmente i padroni di casa al 55' trovano il vantaggio, chi segna? Chi non se il milanista Daniel Maldini? Perfetto il lavoro di Nzola, che difende la sfera e scarica al 21enne figlio d'arte che con un destro piazzato batte Handanovic!



I ragazzi di Inzaghi si buttano in attacco e all'82 tornano in gara: Dumfries viene steso in area dal neoentrato Ferrer. Sul dischetto sta volta si presenta Lukaku che non sbaglia.



Passano solo 2 minuti e la gara cambia ancora perché su un pallone vagante in area, Kovalenko viene scaraventato a terra da Dumfries e il direttore di gara fischia il terzo rigore del match. Nzola glaciale dagli undici metri regala i tre punti ai suoi.