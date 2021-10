Eccellenza Girone A. Gianluca Invernizzi non è più il tecnico del Settimo Milanese

Nel campionato di Eccellenza Girone A è arrivato il terzo cambio in panchina dopo quello di Zenoni al Club Milano e Marzio alla Vergiatese.

È stato esonerato infatti Gianluca Invernizzi, l’allenatore del Settimo Milanese, autore di buon inizio con una vittoria in casa dell’Accademia Pavese la prima giornata, ha ottenuto succesivamente tre sconfitte consecutive e la società ha deciso di dare subito uno scossone allo spogliatoio.

Dopo quindi la breve apparazione dell'anno scorso nel nuovo format del torneo, le strade dei biancorossi e del tecnico si dividono.

È in arrivo in panchina Fabio Castellazzi, ex tecnico della Base 96, prontissimo per questa nuova sfida.