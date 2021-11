Serie D Girone B. Il Legnano festeggia con una vittoria i cento anni del Mari

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie D Girone B, il Legnano vince contro la Castellanzese con il risultato di 2 a 0.

I milanesi ottengono una vittoria fondamentale nello stesso giorno dei festeggiamenti dei cento anni del Mari con una coreografia sugli spalti davvero bellissima: “Lacrime, gloria e passione”.

Nonostante la molta pioggia, la squadra gioca bene e al minuto 48 va in vantaggio con una punizione magistrale di Beretta da 30 metri che non lascia scampo al portiere.

I lilla continuano a spingere con continuità e non lasciano spazi agli avversari che non possono fare altro che subire per quasi tutta la gara.

Il raddoppio arriva all’85’ con Bingo che non sbaglia dopo la conclusione respinta di Ravasi.