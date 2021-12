Nuovo acquisto per il Legnano. Il ds Eros Pogliani ha chiuso l’accordo con Riccardo Febbrasio, esterno sinistro basso impiegabile anche a metà campo o come quinto di sinistra. Classe 2000, è fratello di Edoardo Febbrasio, che giocò in lilla nella passata stagione. Proviene dal Molfetta e va a sostituire De Stefano, mantenendo invariata la rosa a disposizione di mister Sgrò.