Serie D Girone B. Rinviato il match tra Legnano e Leon

Il maltempo non da tregua al campionato di Serie D, dove un'altra partita è stata rinviata a causa di numerose lastre di ghiaccio. Il match vedeva affrontarsi Legnano e Leon, valido per la 16° giornata del Girone B, allo stadio “Giovanni Mari”, casa dei Lilla.

Il terreno di gioco non è nuovo a queste problematiche e prossimamente si provvederà a trovare delle soluzioni alternative per non alterare il corso del torneo.