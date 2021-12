Serie D Girone B. Colpo grosso del Legnano sul campo dell’Arconatese

La 15esima giornata di serie D, Girone B, mette di fronte l’Arconatese, prima in classifica con 29 punti e il Legnano, che segue a sei lunghezze di distanza.

Finisce in parità, 1 a 1, con il pareggio degli ospiti che arriva a tempo regolamentare scaduto.

La spartizione dei punti permette alla squadra di Sgrò di riprendersi dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno, mentre all’Arconatese costa la vetta della classifica, che vede ora al primo posto la Casatese a 31 punti.

Inizia bene per i ragazzi di Livieri, che passano al 29’ con un tiro velenoso di Parravicini che trafigge Russo.

L’attaccante si rende ancora pericoloso mentre il Legnano affida la risposta offensiva a Gasparri, ma senza incidere più di tanto.

Il primo tempo si conclude col risultato di 1 a 0.

Nella seconda frazione di gioco l’Arconatese insiste e una punizione di Santonocito impensierisce Russo, mentre il Legnano prova a pungere con Ronzoni e Moracchioli.

Accade tutto nel finale di gara, con l’espulsione di Zucchetti - doppio giallo - che mette in difficoltà i padroni di casa, mentre al 47’ arriva il pareggio: corner di Spada dalla sinistra e palla che arriva sul secondo palo dove si trova il nuovo acquisto Quaggio che, tutto solo, insacca e determina di fatto la fine della partita.

Prossimo turno in casa per il Legnano che affronterà il Leon, posizionato a metà classifica, mentre l’Arconatese si preannuncia l’insidiosa trasferta di Desenzano che ha 2 punti in meno.

Tabellino

Arconatese 1926 – Legnano 1 - 1

MARCATORI:

29' p.t N. Parravicini (A), 47' st A. Quaggio (L)

ARCONATESE 1926: M. Spada, R. Zucchetti, F. Luoni, K. Gomis, M. Bianchi, G. Vecchierelli (Romeo 33' st), M. Colleoni, M. Spera, N. Parravicini (Marcone 43' st), L. Santonocito (Gnecchi 33' st), S. Longo

A disposizione: F. Gambazza, A. Principi, G. Gnecchi, A. Albini, G. Siani, P. Romeo, S. Lillo, A. Marcone, G. Carbone

All.: Livieri Giovanni

LEGNANO: G. Russo, L. Caradonna, M. Moracchioli (Grosso 45' st), F. Bini, A. Robbiati, M. Di Lernia, R. Beretta, N. Gambino (Barazzetta 11' st), A. Quaggio, L. Ronzoni, M. Gasparri

A disposizione: L. Tamma, S. Bettoni, A. Barbui, M. Bingo, A. Barazzetta, F. Bertoli, F. Bertonelli, E. Confalonieri, E. Grosso

All.: Sgrò Marco

AMMONITI: R. Zucchetti (A), F. Luoni (A), A. Quaggio (L)

ESPULSI: R. Zucchetti (A)