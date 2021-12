Serie D Girone B. La situazione paradossale del Legnano

In Serie D, il mese di dicembre per alcune squadre è stato molto complicato, con poche partite giocate e troppi rinvii.

In particolare, il Legnano si è trovato in una situazione assurda, prima non potendo scendere in campo contro il Leon a causa del campo ghiacciato, per poi vedersi rinviare altri due incontri per covid.

I lilla torneranno a giocare dopo più di un mese e questa situazione falsa non poco il campionato, poiché la squadra avrà perso la forma acquisita grazie alla preparazione e al ritmo partita della prima parte di stagione.

Urge assolutamente una soluzione a questo problema, magari come nel basket, dove chi è positivo per esempio, non gioca, gli altri concludo il ciclo di tamponi e se negativi, giocano.