Serie D Girone B. Il Legnano cade in casa contro il Breno, il match termina 0 a 4

Nella quinta giornata del campionato di Serie D Girone B grande vittoria del Breno con un poker in casa della corazzata Legnano.

La partita nei primi 45’ è molto equilibrata, tante occasioni da entrambi le parti ma a sbloccarla sono gli ospiti al minuto 11 con Mauri su assist di Triglia.

Al 41’ i ruoli s’invertono ed è l’autore del primo goal a servire Triglia che di testa la mette all’angolino!

Il secondo tempo si apre con l’occasionissima Legnano: palla in mezzo di Moracchioli e Bini non ci arriva per un niente.

Gli ospiti invece viaggiano forte con il duo Mauri-Triglia, quest’ultimo calcia e prende il palo, ma c’è Mondini, appena entrato, che cala il tris ospite al 50’.

Al 72’ Mauri firma la personalissima doppietta: Ripartenza al bacio dei granata. Cristini, a tu per tu con Russo, sbatte sui suoi guantoni, Mondini viene murato sulla ribattuta, Mauri la mette all’angolino.

A 10 minuti dalla fine il Breno sfiora il 5 a 0 ma Russo neutralizza un calcio di rigore.

Le formazioni del match:

LEGNANO: Russo, Caradonna (43' st Gambino), Moracchioli, Bini, Bettoni (19’ st Robbiati), Di Lernia (42' st Bertoli), Beretta, Bingo (1’ st Confalonieri), Ravasi, Ronzoni (15’ st Barazzetta), Gasparri. A disp. Tamma, Barbui, Bertonelli, De Stefano.

All. Sgrò.

BRENO:Tota, Tagliani, Mauri (28’ st Goglino), Gasperoni (10’ st Mondini), Melchiori (23’ st Cristini), Triglia (37' st Tanghetti), Brancato, Nolaschi, Cavallari (24’ st Carminati), Cicciù, Sampietro. A disp. Serio, Pelamatti, Negretti, Manzoni.

All. Tacchinardi.