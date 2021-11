Serie D Girone B. Il direttore sportivo Vito Cera si dimette dal Legnano

Il direttore sportivo Vito Cera ha annunciato le sue dimissioni dal Legnano al termine della partita col Ponte San Pietro.

“Le motivazioni sono personali - ha precisato Giovanni Munafò - sarà lui stesso a chiarire meglio in settimana. La società ringrazia Vito Cera per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora e la professionalità dimostrata e gli augura ogni successo per la sua carriera.

Ci stiamo già muovendo per trovare un sostituto, in quanto la sua decisione era stata preannunciata e siamo pronti a trovare il sostituto per garantire al Legnano Calcio il miglior futuro.