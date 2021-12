Serie A. Le ultime novità di Casa Milan

L’argomento “infermeria” è sempre di attualità al Milan, ma arriva una buona notizia, perché a Udine sarà nuovamente disponibile Samu Castillejo: l'attaccante spagnolo, decisivo nella gara casalinga con il Verona, a fine ottobre, contro il Bologna, aveva rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra: una pedina in più per Pioli.

Il programma successivo alla partita di Udine in programma sabato è il seguente:

la squadra rientrerà subito dopo la gara e per domenica è previsto un allenamento defaticante a Milanello, mentre i due giorni successivi i giocatori rossoneri riposeranno.

La ripresa dei lavori è fissata per mercoledì per iniziare a preparare della sfida contro il Napoli in programma il 19 dicembre a San Siro.

Nel frattempo, la società, vista la lunga assenza di Kjaer sta valutando l’arrivo di un nuovo centrale di difesa e il Milan sta pensando di riportare a Milanello, a gennaio, Mattia Caldara, finalmente tornato a giocare a buoni livelli con continuità nel Venezia.

Il difensore è in prestito e occorrerebbe quindi trovare un accordo vantaggioso anche per il club veneto.

Dalle voci che circolano si pensa ad un indennizzo alla società e alla cessione in prestito di un altro giocatore.