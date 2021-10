Serie A. Il Milan batte l'Atalanta e vede da vicino la vetta, ora Pioli ha un Junior Messias in più

Nella 7° giornata del campionato di Serie A il Milan, nel big match serale contro l’Atalanta, dà una prova di grande forza annientando fino al minuto 86 gli avversari.

In questa magnifica serata condita dai goal di Calabria, Tonali e Leao prima delle dubbie reti di Zapata su rigore e Pasalic al 94’, arriva l’esordio di Junior Messias scelto per far rifiatare un esausto Brahim Diaz, vista l’assenza di un suo sostituto naturale fino a ieri, 3 ottobre.

Il brasiliano ormai adottato dal nostro paese, negli scorsi giorni ha intenerito gli animi virtuosi e dato speranza ai più giovani, che utilizzano il suo percorso come una felice metafora della vita: con l’impegno, la serietà e un po’ di sana fortuna, nulla può essere precluso.

Messias entra in gioco a un quarto d’ora dalla fine, probabilmente con lo stomaco e la testa in piena rivoluzione.

Junior, in quei pochi minuti, sarà protagonista, non proprio positivo, perché sarà suo l’intervento di mano che porterà al rigore del primo goal della “DEA”.

Subirà successivamente un evidente - per tutta la stampa - fallo di Zapata che porterà al secondo goal: un paio di presenze in zone del campo “difensive”, a dimostrazione del suo spirito di sacrificio.

Ma per chi va alla ricerca dei dettagli e guarda oltre, si registrano alcuni suoi tocchi che ne avvalorano la tecnica, passaggi precisi e un paio di fughe - con fallo subito - sul lato destro, tanto per tenere palla e fare rifiatare la squadra.

I presupposti per essere soddisfatti ci sono tutti e presto San Siro potrà probabilmente vedere in campo un calciatore di gran classe, umile, abituato a soffrire, proprio come appare il Milan di questi tempi.

I rossoneri ancora una volta hanno dimostrato di avere un futuro roseo davanti a loro e ora anche un’arma in più, il talento di Junior Messias.