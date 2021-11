Champions League. Le ultime novità del Milan per il match contro l'Atletico Madrid

Ci siamo, il capolinea o la svolta, il Milan non può fare alcun calcolo e pensa solo ai tre punti, senza i quali il sogno Champions, almeno per quest’anno calcistico, finisce qui.

Aria distesa a Milanello, tra lo speranzoso e lo status di “si sta facendo il possibile in un girone… impossibile”!

All’allenamento mattutino compare anche l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, appena rientrato dagli Stati Uniti dopo le note vicissitudini personali, ed è stata l’occasione per un saluto prima dell’inizio seduta.

Con quale formazione Pioli affronterà la gara del Wanda Metropolitano?

Chi guiderà l’attacco tra Ibrahimovic e Giroud? Entrambi no, l’impiego in coppia appare realistico solo in caso di emergenza, come successo a Firenze.

E proprio l’impegno di Ibra per 95 minuti contro la viola suggerisce che la partenza sia affidata a Olivier, che potrebbe lasciare spazio allo svedese a partita in corso.

Titolare o no, Ibrahimovic andrà comunque a caccia di un nuovo record, perché gli basterebbe una rete per diventare il giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione europea più importante, superando così Totti.

Nell’infermeria, oltre a Rebic, troviamo Calabria e Tomori, che hanno svolto esercizi personalizzati in palestra.

L’indisposizione del difensore inglese è arrivata inaspettata prima di Firenze, e riguarda un problema all’anca che impedirà la sua presenza contro l’Atletico, per cui la coppia di difesa dovrebbe essere quella composta da Kajer e Romagnoli, con Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie esterne.

Una buona notizia riguarda invece Maignan che, sorprendentemente, sta accorciando i tempi di recupero dopo l’operazione al polso del 13 ottobre scorso.

Dichiarato clinicamente guarito, Magic Mike potrebbe giocare già domenica con il Sassuolo (alla peggio andrà in panchina) oppure tre giorni dopo a Genova.