Serie A Femminile. Il Milan arriva in forma al match contro il Pomigliano

Il Milan femminile vince e continua la corsa Champions e si prepara alla prossima giornata di Serie A contro il Pomigliano, reduce da tre vittorie consecutive e attualmente al settimo posto in classifica.

L’ottava di campionato di Serie A Femminile lascia tutto invariato in testa alla classifica, perché le prime cinque vincono e mantengono inalterate le distanze.

Le rossonere hanno affrontato l'Empoli: due squadre bisognose di vincere, seppur con obiettivi differenti: per le ragazze di Ganz i tre punti servivano per mantenere il ritmo Champions mentre quelle di Ulderici, che navigano in brutte acque nella parte bassa di classifica, speravano di risalire verso una posizione di maggior tranquillità.

La spuntano le rossonere con il minimo scarto, grazie ad una rete di Giacinti al 67’, grazie a una insistita azione di Bergamaschi che, dopo un tenace recupero, fornisce l’assist per il goal della vittoria.

Da segnalare nel Milan l’esordio del nuovo acquisto Noa Selimhodzic. L’israeliana classe 2003 ha disputato i suoi primi minuti in maglia rossonera nel match contro l’Empoli, subentrando all’81’ al posto di Lindsey Thomas.