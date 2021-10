Serie A Femminile. Il Milan si prepara alla sfida contro la Fiorentina

Il Milan femminile si prepara alla sfida con la Fiorentina prevista domenica 31 ottobre alle 12.:30 allo Stadio Comunale Gino Bozzi, inserita nel calendario della 7° giornata del campionato di serie A.

Dopo gli impegni recenti, tra mercoledì e giovedì Maurizio Ganz potrà avere a disposizione tutte le ragazze che nelle ultime settimane sono state impegnate con le rispettive nazionali, preparando al meglio la partita, andando alla ricerca di tre punti fondamentali, anche se la trasferta non appare certamente agevole.

La formazione di Patrizia Panico, dopo un inizio da dimenticare, ha ottenuto 9 punti su 9 nelle ultime tre gare di campionato, e ora viaggia a metà classifica.

Le rossonere sono invece terze in classifica con 13 punti - a meno 5 da Sassuolo e Juventus che sono in vetta -, posizionamento che passa attraverso 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 15 reti segnate e solo 4 incassate.

Non sarà una partita banale, per il blasone dei due Mister, per la presenza di alcuni nazionali e per il proseguimento verso gli obiettivi di stagione, diversi per i due team ma sicuramente ambiziosi in entrambi i casi.

Il calcio femminile appare sempre più convincente e seguito dal pubblico, e sembra una sentenza mista ad amarezza la fresca dichiarazione di Ganz che, sollecitato da una giornalista, ha detto la sua sul calcio di cui è protagonista da ormai 2 anni: “È pensiero comune che quello femminile non sia calcio, ma è falso, è solo un pregiudizio, al contrario è molto tecnico, fisico, tattico e decisamente completo”.

Come dar torto a chi il calcio lo ha frequentato ai massimi livelli!