Serie A Femminile. I convocati del Milan per la sfida contro la Fiorentina

Dopo due settimane di pausa, tornano in campo le rossonere di Mister Ganz: l'impegno è di quelli importanti, a Firenze sul campo della Fiorentina. Queste le giocatrici convocate per Fiorentina-Milan, in programma domani alle 12.30 per la settima giornata di Serie A femminile:

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Koren?iová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina, Fusetti, Rizza, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Mauri, Renzotti, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.