Serie A Femminile. Il Milan Women cade contro la Juventus, il match termina 5 a 2

Il Milan Femminile arrivava dalla pesante sconfitta nel derby e si è ritrovata davanti la capolista Juventus, che viaggia a punteggio pieno, un percorso fatto solo di vittorie.

Si illude la squadra di Ganz che dopo una manciata di minuti dall’inizio gara si porta in vantaggio con Adami, che raccoglie una respinta bianconera su cross di Bergamaschi.

Non c’è molto tempo per gioire perché al 9’ la Juventus pareggia a seguito di un’azione che nasce da un calcio di punizione, con la palla ribattuta da Giuliani e ripresa con successo da Staskova: 1 a 1 in meno di dieci minuti, preludio ad una giornata di emozioni.

Ritmi elevati e occasioni per entrambe le squadre ed è Giacinti che prende la traversa che nega il vantaggio milanese.

Il Milan non demorde e continua a spingere nelle ripartenze.

A fine primo tempo aumenta l’intensità di gioco delle ragazze di Montemurro e al 39’, complice un errore di Giuliani, Bonansea porta in vantaggio la sua squadra.

L’occasione per pareggiare arriva subito dopo: Thomas parte in progressione, entra in area di rigore e viene atterrata. Calcio di rigore battuto da Giacinti che viene parato da Magnin, e con questa delusione milanista si va al riposo.

Ad inizio secondo tempo il Milan si rende subito pericoloso e Thomas prova la conclusione da fuori area, ma la palla va oltre la traversa.

Passa il tempo ma le rossonere continuano a creare occasioni e al 51’ Giacinti inventa una palla goal dalla distanza che Magnin devia miracolosamente.

Il pareggio è nell’aria e arriva al 70’ con Longo, entrata da poco, che lanciata in profondità, segna con un tiro dal limite.

Immediato il rovesciamento di risultato perché al 74’ l’arbitro concede un calcio di rigore alla Juventus conseguente ad un tocco di mano di Arnadottir in area di rigore: se ne incarica Boattin che realizza e porta in vantaggio la Juventus.

Il forte entusiasmo legato alla rete del 3 a 2 porta le bianconere ad andare vicino al quarto goal, che arriva puntualmente all’80’ con Staskova (doppietta per lei) che sfrutta un altro errore di Giuliani che non trattiene e viene trafitta.

A tempo scaduto arriva la quinta rete per merito di Hurtig che determina un pesante 5 a 2, una sconfitta figlia di errori individuali e che, almeno nel risultato, non rispecchia l’andamento della gara.

A fine gara Maurizio Ganz si è così espresso: "È un risultato bugiardissimo. Uno guarda il risultato finale e pensa non ci sia stata partita. Invece no, abbiamo creato diverse occasioni da gol, abbiamo avuto l'opportunità di fare gol su calcio di rigore, abbiamo tenuto testa e credo che il rigore dato alla Juventus sia stato davvero generoso. È una cosa incredibile, ci ha condizionato però abbiamo fatto lo stesso una grande partita e da qui ripartiamo. Abbiamo fatto degli errori, ma anche tante tante cose giuste. Abbiamo giocato contro la Juventus alla pari. È stato il Milan che voglio vedere sempre, nonostante le quattro assenze. Linda Tucceri si è allenata solo venerdì, Valentina Giacinti è rimasta ferma negli ultimi tre giorni, oggi ha provato, è andata dentro ed è stata grande perché ha giocato tutta la partita nonostante stesse male. Questi sono messaggi positivi, ma in ogni caso dispiace...”.

Le rossonere restano a quota 22, a pari punti con l’Inter, lontano dalla vetta quasi irraggiungibile, ma il campionato è ancora lungo e l’obiettivo del Milan è il secondo posto che consentirebbe la presenza in Champions.

Ora la testa è rivolta al prossimo match col Verona, ultimo in classifica.

TABELLINO

Juventus – Milan femminile 5-2

RETI: 5′ Adami (M), 9′ Staskova(J), 39′ Bonansea (J), 70′ Longo(M), 74′ Boattin (J), 81′ Staskova (J), 94’ Hurtig (J)

Juventus: Peyraud; Hyyrynen, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen; Bonfantini (67′ Hurtig), Girelli (67′ Rosucci), Bonansea; Staskova.

A disposizione: Aprile, Gama, Nilden, Lundorf, Rosucci, Giai, Zamanian, Pfattner, Hurtig.

Allenatore: Montemurro.

Milan femminile: Giuliani; Arnadottir, Fusetti (80′ Tucceri), Agard; Bergamaschi, Jane, Adami, Thrige Andersen (85′ Selimhodzic); Stapelfeldt (62′ Longo), Thomas (83′ Jonusaite); Giacinti.

A disposizione: Korenciova; Rizza, Tucceri, Selimhodzic, Crotti, Mauri, Jonusaite, Cortesi.

Allenatore: Ganz.

Arbitro: Longo

AMMONITI: Bergamaschi, Arnadottir