Serie A. Il Milan punta tutto su Sven Botman

Il calciomercato sta per cominciare, con alcune squadre come Atalanta e Fiorentina già super attive, che hanno chiuso le trattative per Boga e Ikoné.

Tante rose in questo periodo hanno bisogno di essere rafforzate, tra queste c'è sicuramente il Milan, orfano del difensore Kjaer per tutta la stagione a causa della rottura del crociato.

Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini ma il sogno invernale è sicuramente Sven Botman, centrale classe 2000, in forza al Lille.

Il giocatore è valutato 30 milioni e l'idea della dirigenza è quella di chiudere la trattativa con una mossa alla Tomori, prestito con diritto di riscatto da esercitare in estate.

I francesi però, opporranno sicuramente resistenza data l'importanza del giovane nella rosa, arrivata anche agli ottavi di Champions League.