In occasione del 122esimo compleanno del Milan, prima del match contro il Napoli, ci sarà un nuovo inno

In occasione del 122esimo compleanno del Milan, Davide Locatelli, insieme al DJ&Producer Andrea Mazzantini, in arte Mazay, ha reinterpretato in chiave moderna lo storico inno scritto da Tony Renis e Massimo Guantini che con le sue note scandisce da anni le domeniche rossonere allo stadio.

Prima di Milan-Napoli, infatti, verrà trasmesso sui maxischermi il video del remix dell’inno “Milan, Milan”, con la musica rivisitata in chiave moderna dal pianista e compositore insieme al DJ&Producer che hanno realizzato questa versione suonando e mixando le melodie nella cornice del piazzale antistante Casa Milan, mentre sul building della sede del Club scorrevano le immagini di serate leggendarie e indimenticabili vittorie conquistate dai campioni della storia milanista.

Inoltre, il lancio del remix di “Milan, Milan” nel pre-match di Milan-Napoli verrà arricchito da una coreografia proposta dal Club in collaborazione con Banco BPM, partner storico del Club: i tifosi milanisti troveranno sui propri seggiolini uno sticker di colore rosso da apporre sul flash del telefono, per creare una calda atmosfera e celebrare il compleanno del Milan. Quest’iniziativa sintetizza l’attuale percorso evolutivo del brand AC Milan, che poggia le sue fondamenta su un heritage leggendario, proiettandosi però al futuro: un brand che punta sull’innovazione, per ingaggiare i fan ed essere riferimento tra i più Club più moderni nello sport, nell’intrattenimento e nel lifestyle.