Serie A. Il Milan va sotto ma acciuffa il pareggio grazie ad un autogoal di Mbemba

Nella 4° partita del girone di Champions League il Milan non va oltre l'1 a 1 contro il Porto.

I rossoneri subiscono nuovamente un errore arbitrale, Grujic se ne va in percussione centrale dopo aver abbattuto Bennacer, che aveva già subito un torto nella partita d'andata, penetra in area e scarica per Luis Diaz che non dà scampo a Tatarusanu.

I padroni di casa ci provano ma il pressing degli ospiti è davvero molto intenso e le solite trame non riescono.

Unico squillo dei ragazzi di Pioli con la percussione centrale di Theo Hernandez, che scarica a destra per Giroud che prova il mancino a giro, vola Diogo Costa.

Il Milan il secondo tempo entra con un piglio diverso e al 61' trova il pareggio: punizione di Bennacer, la barriera tocca la sfera che arriva a Giroud, tiro di prima intenzione che Diogo Costa respinge sulla sua destra dove arriva Kalulu che calcia rasoterra e trova la deviazione di Mbemba.

I rossoneri vanno forte e al 83' Theo mette per Ibrahimovic che segna ma viene fischiato un fuorigioco di partenza al francese.

La partita termina 1 a 1 e ora i diavoli devono sperare che il Liverpool vinca questa sera contro l'Atletico Madrid per avere ancora qualche speranza di passaggio del turno.