Champion League. Milan-Porto: missione impossibile?

Il Milan si appresta ad affrontare una gara che propone un solo risultato possibile, la vittoria. Sarà forse una missione impossibile quella di guadagnare la qualificazione alla fase successiva della Champions, ma il ricordo di quanto realizzato dall’Atalanta un paio di stagioni fa e la consapevolezza della propria forza, possono aiutare i ragazzi di Pioli ad eliminare quello “zero” in classifica che, per come si è concretizzato, appare del tutto immeritato. Certo, il girone è… sovraumano!

Davide Calabria, vicecapitano, uno dei punti fermi dalla squadra di Pioli, incarna la rinascita dei rossoneri.

Criticato agli inizi, appare ora come leader autorevole, oltreché inamovibile difensore di fascia, ed è diventato un beniamino del pubblico.

In occasione del match di ritorno con il Porto, Davide si è così espresso:

“Ci crediamo, abbiamo le qualità per fare una grande partita e passare il turno. Dobbiamo crederci fino all'ultimo minuto. Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Questo ha portato a fare sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più. C'è poco da dire, dobbiamo partire domani a partire dal fare meglio rispetto all'ultima sfida, penso sia stato l'unico passo falso ma abbiamo fatto un grande girone. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare".

Ha poi proseguito: “Significa tanto per me giocare la Champions con il Milan, è una cosa che ho sempre sognato, ho lavorato tanto per arrivare fin qui. È un fatto di fiducia, di credere in quello che si fa, dare tutto quello che si ha sul campo, se remiamo tutti dalla stessa parte i risultati arrivano".

Il Milan, e tutti i suoi tifosi, attendono fiduciosi.